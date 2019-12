“La ballata del liscio”, riaperti i termini per la partecipazione al progetto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ieri, 16 dicembre, sono stati aperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione a “La ballata del liscio”, riservata agli anziani che hanno già compiuto 65 anni di età, residenti nel Comune di Licata.

Il termine ultimo per la richiesta di partecipazione alla 'evento, è stato fissato per il giorno 31 dicembre 2019. L'istanza va compilata su apposito modello predisposto dal Dipartimento Servizi Sociali e va corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Di tutte le domande pervenute sarà redatta una graduatoria, seguendo l'ordine cronologico di arrivo. La oramai tradizionale “Ballata del liscio”, ha lo scopo “di promuovere occasioni di incontro e di vita collettiva mirati a favorire il benessere psico-fisico, lo scambio relazionale e, di conseguenza, migliorare la qualità della vita, per il superamento del senso di solitudine ed emarginazione che conduce spesso all'allontanamento della vita sociale”, si legge nell'avviso pubblico diramato dall'Amministrazione comunale tramite il Dipartimento Servizi Sociali. Dipartimento a cui ci si potrà rivolgere, tutti i giorni, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, preso la sede di

Via Marianello snc. Per acquisire ulteriori informazioni sull'iniziativa.