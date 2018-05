Complesso "Dune della luce", l'iter del Comune prosegue

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il responsabile del SUAP – Sportello Unico Attività Produttive – Paola Pisciotta, comunica che all'Albo pretorio on line, è stato pubblicato un avviso con il quale informa che la ditta “Dreampark srl”, con sede legale a Giarre, ha presentato istanza all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale)

del progetto relativo alla realizzazione di un complesso alberghiero, denominato “Dune della Luce”,

in località Canticaglione di Licata.

L'area interessata ha una superficie complessiva di circa 96 ettari e le previsioni progettuali sono conformi allo strumento sia allo strumento urbanistico vigente che al regolamento Edilizio, nonché alle varie norme di settore. La documentazione potrà essere consultata sul portatale del Comune di Licata www.comune.licata.ag.it.

Si comunica che chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare osservazioni in forma scritta e fornire anche nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e al Comune di Licata, anche a mezzo posta certificata, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto avviso

all'albo pretorio del Comune, avvenuta il 23 aprile scorso.