Verde pubblico, via alla potatura degli alberi in centro città

Lunedì prossimo riprenderà il servizio di potatura degli alberi in centro città. Ad annunciarlo alle testate giornalistiche è stato l'assessore comunale al verde pubblico Giuseppe Ripellino

"Ad inizio della prossima settimana - spiega - la squadra comunale addetta alla manutenzione del verde darà inizio al servizio, cominciando dagli alberi di Via Palma. Per noi dell'Amministrazione comunale, è un motivo di vanto riuscire ad assicurare la potatura degli alberi del centro abitato per due anni consecutivi, dopo che per tantissimi anni lo stesso servizio non era stato per nulla realizzato. Così facendo, oltre ad assicurare una maggiore igiene lungo i corsi, garantiamo anche maggiore salute per le piante".