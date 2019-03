"Ha picchiato l'anziana madre con un bastone": arrestato un 42enne

Hanno evitato una tragedia. Il fulmineo intervento dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Licata ha permesso non soltanto d’arrestare un quarantaduenne, ma ha anche scongiurato che l’anziana madre rimanesse ulteriormente ferita. Perché la donna, nella sua abitazione, sarebbe stata picchiata – con tanto di bastone alla mano – proprio dal figlio. La sessantanovenne è stata subito portata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”: è rimasta, appunto, ferita, ma le sue condizioni non sono gravi. Nella serata di domenica, qualcuno dei vicini di casa sentendo delle urla, ha composto il 112 ed ha innescato l’allarme. Una pattuglia del Norm della compagnia dei carabinieri di Licata è arrivata in una manciata di minuti.

A quanto pare, i carabinieri avrebbero sorpreso il quarantaduenne mentre impugnava il bastone e stava colpendo la madre. L’uomo è stato subito immobilizzato ed arrestato per maltrattamenti in famiglia. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta immediatamente aperto, il quarantaduenne è stato portato al carcere Di Lorenzo di Agrigento. La sessantanovenne, ferita e inevitabilmente sotto choc, è stata invece, subito soccorsa ed accompagnata all’ospedale San Giacomo d’Altopasso.