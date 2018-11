Pesca di frodo: scoperta rete da posta di 1.200 metri all'interno del porto

Una rete da posta di oltre 1.200 metri è stata ritrovata dai militari della Guardia costiera all'interno del porto, dove c'è naturalmente il divieto di pesca. Verosimilmente la rete è stata collocata durante le ore notturne per riuscire a mettere a segno la pesca di frodo. Ma quella "presenza" non è affatto sfuggita ai militari dell'ufficio circondariale marittimo di Licata che hanno recuperato e sequestrato l'attrezzatura. Sono in corso, inevitabilmente, le indagini per cercare di identificare chi ha posizionato la rete.