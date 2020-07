Gestione palestre e palazzetto, Galanti convoca tavolo tecnico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Sindaco Giuseppe Galanti ha convocato un tavolo tecnico, con la presenze dei rappresentanti delle società interessate, per fare il punto in merito alla gestione delle palestre in orario extra-scolastico e del Palazzetto dello Sport “Nicolò Fragapane”.

Con l'occasione, in particolare, verrà fatto il punto sullo stato dei finanziamenti per la ristrutturazione del palazzetto di via Marocco.

L'appuntamento è stato fissato per domani, alle ore 11,30 al Palazzo di Città.