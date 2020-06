Controlli per prevenire il Covid-19, il Comune paga 4.000 euro per una settimana

Quattromila euro per una settimana di lavoro straordinario della polizia muncipale in occasione dell'ultimo ponte del lockdown. Sono stati liquidati dagli uffici come compenso per l'attività di controllo anti-Coronavirus svolta fra il 27 aprile e il 3 maggio.

La somma, destinata a tutti gli agenti impegnati, ammonta precisamente a 3.996 euro.