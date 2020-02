Lavori in corso in piazza Sant'Angelo, ecco come cambierà il traffico

Via a lavori urgenti di messa in sicurezza in piazza Sant'Angelo, ad angolo con la via D'Annunzio e via Solferino: firmata ordinanza di divieto del traffico. E' stata infatti chiusa al transito veicolare la via D'Annunzio, per il giorno 12 febbraio 2020, dalle 7 alle 17 e, comunque, fino ad ultimazione dei lavori.

Con lo stesso provvedimento si ribadisce che la via Solferino è già chiusa al traffico con ordinanza del 17 dicembre 2019, per consentire l'esecuzione di lavori di eliminazione del pericolo di crollo di un edificio.