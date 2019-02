Non ha incassato un centesimo dopo le demolizioni, impegnati 500 mila euro

Le demolizioni degli immobili abusivi - iniziate nell'aprile del 2016 - continueranno. Lo evidenzia il capitolo di spesa, in bilancio, sul quale sono stati impegnati 500 mila euro. A tal proposito, il Movimento Cinque Stelle ha evidenziato - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - un dettaglio che non è affatto di poco conto: il Comune di Licata non ha incassato nulla dagli ex proprietari degli immobili abusivi a copertura delle spese sostenute per l'esecuzione degli abbattimenti lungo la fascia costiera. Un dettaglio che è stato anche confermato, in commissione Finanza, dall'assessore al Bilancio Antonino Bilotta.