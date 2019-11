Consiglio comunale, nasce un nuovo gruppo: è Insieme si può

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nasce un nuovo gruppo in senso al Consiglio comunale all'interno del quale i consiglieri comunali Carmelinda Callea, Giuseppe Russotto e Pietro Munda hanno dato vita al gruppo denominato “Insieme si può “.

Capo gruppo è stata designata la consigliere con capo gruppo Carmelinda Callea. “Dopo 15 mesi di amministrazione e aver affrontato uniti le diverse difficoltà che attanagliano la nostra Licata, dichiarano all'unisono i componenti del nuovo gruppo - ci teniamo a ribadire il nostro appoggio incondizionato al sindaco Pino Galanti. Apprezziamo la costanza e l’impegno che ha dimostrato fin dall’inizio del suo mandato. Riteniamo - e non abbiamo mai cambiato idea dal 2015, quando abbiamo appoggiato la sua candidatura, ad oggi - che la sua Sindacatura sia la premessa per riassestare con coraggio e pazienza un Comune che abbiamo trovato disastrato da troppi anni. Noi tre consiglieri Comunali continueremo a sostenere il nostro Sindaco con disponibilità ed energia, con l’auspicio di consegnare a fine mandato la Città ai Licatesi, migliore di come l’abbiamo trovata. Oltre al sostegno al Sindaco e alla maggioranza che lo sostiene ci dichiariamo contrari a tutto ciò , che si ponga in contrasto con l’opera di vera e propria ricostruzione della città, che stiamo portando avanti. Ci auguriamo che anche gli altri consiglieri Comunali si compattino e si stringano attorno all’amministrazione oltre i personalismi, avendo come unico scopo il bene della Città.!! “