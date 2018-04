Il murale-ritratto di Rosa Balistreri verrà scoperto domenica

Verrà scoperto domenica il murale-ritratto di Rosa Balistreri. Murale - dall'altezza di 3,5 metri e della lunghezza di 15 metri - che riporta la scritta: "Voglio spaari spaccacari li cieli pi fari chioviri amuri".

Il commissario straordinario del Comune, Maria Grazia Brandara, accogliendo la proposta fatta dal centro socio/politico/culturale “Resistençia” di Licata ha autorizzato il patrocinio del Municipio per la realizzazione dell'iniziativa “La Nostra Rosa per il mondo”. Iniziativa che si terrà al Villaggio dei Fiori. Verrà scoperto anche il murale-ritratto che è in corso di realizzazione sulla parete esterna di via Pastrengo dello stadio Calogero Saporito. L'opera artistica, secondo il programma concordato tra l'amministrazione comunale e il centro socio/politico/culturale, verrà scoperta “ad 8 mani di donne per la nostra Rosa”, nel corso di una pubblica cerimonia che si terrà appunto domenica, dalle 17 alle 19, dalle tre artiste Gloria Cardella, Erica Damanti e Desirè Di Liberto assieme al commissario straordinario di Licata Maria Grazia Brandara.

"Personalmente – dichiara soddisfatto il commissario straordinario Brandara – non ho avuto remore ad accogliere la proposta fatta dal Centro socio/politico/culturale “Resistençia” sia per i propositi legati alla sempre maggiore valorizzazione della figura di Rosa Balistreri, sia per la scelta fatta di voler organizzare e portare qualcosa di bello e di nuovo anche in un quartiere di periferia, spesso dimenticato, quella periferia citata e intesa da papa Francesco per la quale agire ai fini di un suo miglioramento e di una sua crescita collettiva".