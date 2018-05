"Morto per dei banali calcoli renali", sospetto caso di malasanità

Dimesso per due volte dall'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata, torna la terza volta in gravissime condizioni: i medici dispongono il trasferimento al San Giovanni di Dio, struttura ritenuta più attrezzata a gestire l'emergenza ma non c'è tempo. Il paziente - un uomo cinquantenne - è morto prima che si potesse tentare un intervento.

A ucciderlo, secondo quanto denunciato dai familiari, sarebbero stati due calcoli renali. L'uomo, secondo la versione riferita dai parenti che hanno presentato un esposto, sarebbe andato per due volte in ospedale a Licata, restando in attesa e non venendo in nessun modo curato. Dopo due dimissioni, sarebbe tornato per la terza volta ma le sue condizioni si erano aggravate in maniera decisiva. Il cinquantenne è morto all'ospedale di Agrigento, dove era stato trasportato di urgenza.