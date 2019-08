MeltFest, il pasticcere Davide Miracolini vince il contest sui dolci del Mediterraneo

Davide Miracolini, titolare insieme ai fratelli dell’omonima pasticceria di Caltanissetta, ha vinto la terza edizione del contest sui dolci del Mediterraneo che ha aperto la terza edizione di MeltFest, organizzata a Licata dalle associazioni Qanat e SweetSicily e dal Comitato Angolo del Gusto.

La crostata di mandorle che ha preparato il pasticcere nisseno è il dolce che più ha colpito la giuria presieduta da Pino Cuttaia, chef del ristorante La Madia 2 Stelle Michelin, e composta da Peppe Bonsignore, Gianna Bozzali, Carmela Porrello e Vincenzo La Cognata.

Secondo posto ex aequo per Eleonora Cavaleri della pasticceria “Cosi Dunci” di Favara e per Angela Lombardo dell’Antica Pasticceria Taibi di Racalmuto. Terzo posto per i giovanissimi chef africani di MafèOlhellè.

Una volta finita la gara, ieri sera, sono stati aperti gli stand che, fino a domani sera, accoglieranno i produttori siciliani di eccellenze enogastronomiche a km zero. Tanta gente nella villa comunale “Regina Elena”, fino a tarda sera, per degustare le specialità preparate e ascoltare la musica live di Patrizia Capizzi ed i Som Legal.

Ecco il programma di oggi e di domani: 22 AGOSTO: Alle 18 la gara che mette a confronto pasticceri amatoriali. In giuria ci sono: Maria Bernasconi, da tanti anni la voce femminile della radio a Licata; Rosalba Coraggioso, architetto e cake designer; Angelo Marrali, uno dei protagonisti di Video Faro, la prima emittente televisiva libera di Licata; Ireneo Moscato, attore e commerciante; Paola Pisciotta, funzionario del Comune e con l’Aido protagonista di eventi sociali. I concorrenti: Carmela Agosta, Roberta Aronica, Josè Augusto, Letizia Azzolina, Sandra Bennici, Emilio Bianchi, Maria Bonfiglio, Rosellina Incatasciato, Pina Trapani. Alle 19 l’apertura degli stand enogastronomici.

23 AGOSTO: Alle 19 l’apertura degli stand enogastronomici. Alle 19.30 inizierà un talk show su cibo, accoglienza ed integrazione, al quale parteciperanno: Mirko Viola, Business & Community Development Manager di “tree”, la PMI Innovativa leader in Italia nell’open innovation per imprese, persone, startup e pubbliche amministrazioni, animatore di associazioni di volontariato tra cui CittàInsieme; Salvatore Farina, docente al liceo classico di “Caltanissetta”, presidente dell’associazione Ducezio che riunisce pasticceri di tutta la Sicilia; Gerlando Carratello, poliziotto di Agrigento, foodblogger, nel 2017 ha partecipato a Masterchef 7, classificandosi tra i primi 40 chef amatoriali d’Italia; Anna Tascarella e Claudia Avenia, attiviste antirazzismo di Agrigento; AbibataKonate, chef ivoriana, presidente dell’associazione “Mamma Africa”; i ragazzi di MafèOllehle che hanno preso parte ad UPSHIFT il progetto-pilota di educazione all’imprenditorialità, realizzato da UNICEF e JA Italia, rivolto a giovani stranieri e italiani. Alle 19 l’apertura degli stand di enogastronomia. Dalle 21.30 il “melt- jazz” di Adele & Friends, con un fuori programma d’eccezione: il musicista Gigi Cifarelli, per una jam session a sorpresa.