"Non litigheremo più", scarcerati i cinque coinvolti nella maxi rissa

"Non litigheremo più". Hanno fatto pace davanti al giudice - e sono stati scarcerati - i cinque licatesi arrestati, dai carabinieri, nelle scorse settimane per la rissa in contrada Piano Bugiades.

Davanti all'autorità giudiziaria, i 5 licatesi - riporta oggi il Giornale di Sicilia - si sono abbracciati chiedendosi scusa vicendevolmente. Il giudice li ha rimessi in libertà ma li ha sottoposti all'obbligo di firma.

I carabinieri, durante il loro intervento, sequestrarono una spranga di ferro e un piccone che, stando all'accusa, sarebbero stati utilizzati durante il tafferuglio. I coinvolti nella maxi rissa rimasero feriti e vennero portati al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso". Qualcuno riportò un trauma cranico, altri delle ferite sparse anche al volto.