"Massacrato a sprangate per vendicare litigio", chieste quattro condanne

Spedizione punitiva a sprangate al volto e in varie parti del corpo per vendicare una precedente aggressione: il pm Paola Vetro ha chiesto la condanna di quattro rumeni da tempo residenti nell’Agrigentino.

Si tratta di Joan Mindirigiu, 38 anni, residente a Ravanusa; Gheorghe Bodgan Tanase, 20 anni di Licata; Alin Dragos Rauta, 30 anni, di Grotte; e Iosif Dobrea, 37 anni, di Grotte.

Sono accusati di tentato omicidio, rapina e violenza privata. In particolare sono stati chiesti per Mindirigiu 10 anni e 1.500 euro di multa, per Tanase 9 anni e 4 mesi e 1300 euro, per gli altri due 9 anni e 1000 euro. I difensori, gli avvocati Angelo Benvenuto e Giuseppe Zucchetto, illustreranno le loro arringhe il 3 aprile.

Subito dopo il gup Stefano Zammuto deciderà se assolverli o condannarli. All’origine della violenta spedizione punitiva, avvenuta a Licata il 17 dicembre dell’anno scorso, ci sarebbe una precedente aggressione ai danni del fratello di Mindirigiu di cui era sospettato un connazionale.

L’uomo, quindi, per vendetta sarebbe stato bloccato dai quattro imputati alle prime luci del giorno in corso Serrovira: gli sarebbe stato coperto il volto da Mindirigiu con una coperta e gli altri tre lo avrebbero strattonato per costringerlo – da lì l’accusa di violenza privata – a seguirlo all’interno dello scalo ferroviario, posto lontano da occhi indiscreti. Lì sarebbe stato massacrato a sprangate alla testa e al viso. I medici gli riscontrarono svariate lesioni ed ematomi e in un primo momento si riservarono sulla prognosi perché i traumi al cranio misero a rischio la sua stessa sopravvivenza.

L’accusa di rapina scaturisce dal fatto che gli avrebbero sottratto il portafogli con all’interno 1.500 euro in banconote da 50 e 100 euro oltre al telefono cellulare che teneva con sè.