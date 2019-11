Colletta alimentare anche a Licata, ecco dove e quando

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ritorna a Licata la Colletta Alimentare presso Eurospin di Via Gela organizzata domani dal Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) dalle ore 8,30 alle ore 17 in collaborazione con l’Azione Cattolica della Parrocchia di San Giuseppe Maria Tomasi di cui è parroco Padre Totino Licata. “Da diversi anni – ha dichiarato il dottor Giovanni Bilotta Magister del Masci - organizziamo l’ultimo sabato di novembre in collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare Onlus la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. A livello nazionale è ormai giunta alla 23^ edizione, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare “è diventata per noi del Masci – ha continuato il Magister un importantissimo momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema della povertà alimentare attraverso l'invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: donare la spesa a chi è povero.

Durante questa giornata, ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà. È un grande spettacolo di carità: l'esperienza del dono eccede ogni aspettativa generando una sovrabbondante solidarietà umana.