Manutenzione e gestione dello stadio Liotta, vertice al Comune

Nella tarda mattinata di oggi, al Palazzo di Città si è tenuto un vertice tra l'Amministrazione comunale, per l'occasione rappresentata dal Sindaco Giuseppe Galanti, dal suo vice Antonio Montana e dall'assessore al patrimonio Violetta Callea, e i vertici del Licata calcio, con in testa il patron Enrico Massimino, il vice presidente Danilo Scimnonelli e Salvatore Greco, direttore marketing. Considerato l'oggetto dell'argomenti in discussione la manutenzione, riqualificazione e gestione dello stadio Dino Liotta, nonché della disponibilità e gestione del Calogero Saporito e di una struttura da adibire a foresteria anche ai fini di una programmazione a lungo termine del Licata calcio, le parti sono state rispettivamente accompagnate da tecnici di fiducia quale l'ing. Vincenzo Ortega, componente dello staff del Sindaco, e l'ing. Stefania Baudo per il principale sodalizio sportivo cittadino.

Dopo un'analisi dell'attuale situazione dell'impianto del Dino Liotta, che necessita di interventi di manutenzione, le parti hanno praticamente aperto un dialogo che proseguirà nelle prossime settimane per individuare il percorso tecnico-giuridico -amministrativo che possa portare al tanto auspicato accordo per il futuro del Licata calcio e la tutela e riqualificazione degli impianti strutturali necessari al buon esito dei rapporti appena intrapresi.