"Ergastolo ostativo e diritto alla speranza”, gli alunni del Linares incontrano il giudice Zammuto

Nell’ambito del progetto “Legalità e cittadinanza attiva”, nell’aula magna del liceo “Linares” di Licata si è tenuto un incontro-dibattito con il gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, sul tema “Ergastolo ostativo e diritto alla speranza”.

“La recente sentenza della Corte Costituzionale - ha spiegato il giudice Zammuto all’affollata platea - seppure limitatamente ai permessi premio, ha stabilito che l’ergastolano ostativo possa accedere al beneficio anche non collaborando con la giustizia, ovviamente se rieducato, sulla base di una valutazione compiuta, caso per caso, dalla magistratura di sorveglianza. L’Italia ha solo compiuto un piccolo passo verso il riconoscimento pieno di quello che la Corte di Strasburgo ha definito il diritto alla speranza: la speranza di tornare liberi da uomini diversi e migliori”.

Grande partecipazione e vivo interesse da parte degli studenti delle quinte classi che hanno apprezzato la disponibilità e chiarezza del magistrato, riservandogli un prolungato applauso al momento della riflessione conclusiva: “Se non si crede alla possibilità per l’uomo di cambiare, di essere altro da sé, nulla ha senso: la legge, i giudici, perdono di significato”.

All’incontro erano presenti il sindaco di Licata e moltissime autorità in rappresentanza di carabinieri, polizia, Guardia di finanza, Capitaneria di porto.

La dirigente Scolastica, Rosetta Greco, ha aperto i lavori rimarcando come alla scuola spetti il compito prioritario di diffonderela cultura della legalità e promuovere la formazione di identità capaci di convivenza civile e rispetto dei diritti umani. Ha inoltre ricordato che da anni il liceo “Linares” è impegnato in percorsi di educazione civica e le iniziative in materia sono state molteplici, proponendosi come comunità scolastica dove si cresce sul piano umano e culturale, si sperimenta la democrazia e la cittadinanza attiva.