Lavori conclusi, medici e infermieri trovati: dopo 2 anni riapre il punto nascite di Licata

E' confermato. Il mese prossimo riapre il nuovo punto nascite dell'ospedale "San Giacomo d’Altopasso". Gli interventi strutturali - indispensabili vista la necessità di adeguare a norma e rifunzionalizzare gli ambienti - sono arrivati alla fine. L'Asp ha già deciso di immettere in servizio - entro febbraio - dirigenti medici, pediatri e infermieri professionali.

"Si concluderanno dunque a breve - spiega la direzione dell'Asp - gli spostamenti forzati verso i presìdi di Agrigento o Gela di diverse donne del comprensorio licatese in procinto di partorire. Il reparto, chiuso dal primo gennaio 2016, è stato oggetto di una globale ristrutturazione per un investimento di circa un milione di euro dopo che il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, proprio l’ultimo giorno dell’anno 2015, aveva concesso in deroga l’apertura del punto nascite licatese ma a condizione che la stessa struttura fosse adeguata agli standard ministeriali".

“Oggi - commenta il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Gervasio Venuti, - siamo finalmente nelle condizioni di poter riconsegnare alla comunità di Licata e a quella dell’hinterland un servizio di primaria importanza. Il risultato - continua Venuti - è stato raggiunto, non solo grazie all’esecuzione dei lavori strutturali,ma anche per effetto del potenziamento degli organici. L’Azienda, infatti, ha previsto l’immissione in servizio,entro il mese di febbraio,di altri cinque dirigenti medici di ostetricia e ginecologia equattro pediatri-neonatologi (attingendo alle graduatorie a tempo determinato approvate di recente) oltre all’assegnazione alle unità operative di ostetricia e ginecologia, pediatria e neonatologia di ulteriori cinque infermieri professionali, un operatore socio sanitario e due ausiliari”.