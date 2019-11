Maltempo, conclusi i lavori di messa in sicurezza: riapre il plesso Peritore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Eseguiti a tamburo battente, ad opera dei tecnici ed operai del Comune i lavori di ripristino delle condizioni di salubrità dell'edificio, resosi necessari dopo le infiltrazioni piovane individuate ieri, con propria ordinanza n° 111 emessa nel primo pomeriggio di oggi, il Sindaco Giuseppe Galanti, ha disposto la riapertura del plesso scolastico “”Peritore”, di via Pastrengo.

Ragion per cui, da domani 15 Novembre 2019, anche le attività didattiche in senso all'edificio scolastico di via Pastrengo, potranno riprendere regolarmente. Il provvedimento di chiusura era stato adottato dal Sindaco Galanti appena nella giornata di ieri a seguito del sopralluogo di verifica delle strutture scolastiche comunali ad opera degli assessori alla Pubblica Istruzione, Violetta Callea, ed ai Lavori Pubblici, Riccardo De Ninnis, unitamente ad una squadra di tecnici, al fine di verificare eventuali danni, e consistenza degli stessi, determinati dalle avverse condizioni atmosferiche di lunedì e martedì, durante le quali , sempre con ordinanza sindacale, era stata disposta l'interruzione dell'attività didattica in tutti gli istituti scolastici cittadini, siano essi pubblici che privati.