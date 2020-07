Lavori urgenti su un tratto della condotta fognaria, divieto di sosta in via Palma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A causa dell'esecuzione di lavori urgenti su un tratto della condotta fognaria di Via Palma ad opera della ditta 3B srl, il responsabile della P.O. - Area n° 10 – Polizia Municipale, con propria ordinanza n° 119 di oggi ha dettato le norme per la disciplina del traffico veicolare. Pertanto, dal 20 al 31 Luglio 2020, , e comunque sino alla ultimazione dei lavori, è istituto il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, su ambo i lati di via Palma nel tratto compreso tra la via Po e la via La Cognata.

Inoltre è istituito il divieto di transito su metà carreggiata (lato destro direzione centro) di via Palma nel suddetto tratto compreso tra la via Po e la via La Cognata.