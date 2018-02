La gestione dei tributi torna al Comune, il commissario convoca la Municipia

Il commissario straordinario del Comune di Licata, Maria Grazia Brandara, ha convocato per venerdì i vertici della società Municipia a seguito del ritorno alla gestione diretta del servizio di riscossione dei tributi.

"L'incontro - spiega il commissario - sarà anche, per non dire soprattutto, l'occasione, per discutere non soltanto della definizione del passaggio di consegne, ma anche per determinare le modalità con le quali la società, a cui ancora oggi, in massa la cittadinanza è costretta a rivolgersi, a seguito dell'avvenuta notifica di avvisi di riscossione relativi all'anno 2012, richiesta

che ha creato non soltanto malcontento, ma sopratutto disagi tra chi, tra l'altro è in regola, chi vuole mettersi in regola, chi vuole chiarire le situazioni più svariate inerenti la propria posizione tributaria. Sicuramente, - attacca Brandara - il servizio messo in atto dalla Municipia Spa non è stata all'altezza della situazione".

Intanto, a seguito di un incontro avuto con il deputato regionale Carmelo Pullara e gli ex consiglieri comunali Vincenti, Termini, Moscato, Violetta Callea, Scrimali, Carmelinda Callea, Russotto, Di Franco, Grillo, Munda e Iacona, il commissario si è impegnata a condividere tutta

una serie di specifiche richieste da girare alla Muncipia Spa.

In particolare, tra l'altro, le richieste concernono la sospensione immediata del termine e di 60 giorni delle cartelle notificate da gennaio 2018 ad oggi; l'annullamento, in autotutela delle cartelle inerenti Tarsu/Tia riferite a pertinenze o case di civile abitazione sprovviste di contratti attivi di forniture di servizi pubblici a rete.