L'arresto dell'agricoltore, Brandara: "Un plauso alle forze dell'ordine"

Venuto a conoscenza dell'arresto operato dagli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ps di Licata, diretto dal dottor Marco Aletto, a carico di un agricoltore licatese accusato di coltivazione di sostanze stupefacenti, il Commissario Straordinario del Comune, Maria Grazia Brandara, è prontamente intervenuto per plaudire pubblicamente l'operato delle Forze dell'Ordine.

"A nome mio personale, e nella qualità di Commissario Straordinario del Comune di Licata, anche a nome della società civile licatese, - sono le parole dell'on. Maria Grazia Brandara – desidero pubblicamente ringraziare il dottor Marco Aletto, e gli agenti del Commissariato di via Campobello, dallo stesso diretto, per l'operazione portata a termine oggi, nonché tutte le altre Forze dell'Ordine presenti in città, per il puntuale e costante controllo del territorio, contro ogni attività malavitosa, a tutela della sicurezza di tutti i cittadini e del patrimonio sia pubblico che privato. Nel caso specifico, dell'arresto di un soggetto accusato di produzione di sostanze

stupefacenti, il mio intervento vuole assumente un maggiore significato, considerato che la droga è la vera rovina dei nostri giovani e di quanti vi si accostano. Un fenomeno quello dello spaccio che va contrastato con ogni mezzo e con il contributo di tutti. La corsa alla ricchezza di pochi soggetti, o di veri e propri clan malavitosi, non avvenire a discapito della sicurezza, della salute dei nostri

giovani e delle loro famiglie. Grazie, quindi, ai tutori dell'ordine pubblico, ed a quanto, ogni giorno operano per contrastare e cercare di debellare questi tristi fenomeni e garantire la sicurezza di tutti i liberi ed onesti cittadini, nonché dei giovani che malauguratamente si accostano al fenomeno della droga".