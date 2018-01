Inclusione attiva, ecco l'elenco delle istanze ammesse

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Al n° 252 di oggi, dell'albo pretorio online, è stato pubblicato l'avviso di avvio di procedimento relativo alle istanze ammesse all'inclusione attiva (Rei) con la quale si prevede l'erogazione di un sussidio a favore di famiglie in condizioni economiche disagiate

nelle quali siano presenti un lavoratore, di età pari o superiore ad anni 55 in stato di disoccupazione, persone minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata.

L'elenco, suddiviso in tre pagine, è composto da 49 beneficiari, identificabili, nel rispetto della legge sulla privacy, attraverso il numero e la data di entrata al protocollo generale del Comune.

Sempre oggi, ma al n° 251 dell'albo pretorio online, è stato pubblicato l'elenco delle istanze per l'inclusione attiva, anno 2017, composto da 57 richiedenti, anche in questo caso identificabili soltanto attraverso il numero e la data di entrata al protocollo generale dell'Ente.