Incidente a Torre di Gaffe: scontro fra moto e auto, muore un quarantaseienne

Un quarantaseienne ucraino - Denys Rusin - è morto dopo un terribile incidente stradale verificatosi lungo la statale 115, fra Palma di Montechiaro e Licata, all'altezza di Torre di Gaffe. L'uomo, stando alle prime ricostruzioni, era in sella ad una moto che - per cause ancora non chiare - ha sbattuto contro un'autovettura, una Fiat Tipo.

L'impatto è stato talmente violento che il quarantaseienne è finito pesantemente sul selciato. Quando è stato soccorso era privo di sensi. E' stato subito caricato su un'autoambulanza del 118 che lo ha trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" dove è però giunto cadavere.

Sul posto dell'incidente stradale, che si è rivelato mortale, stanno lavorando i poliziotti del commissariato di Licata e quelli della polizia Stradale di Agrigento. Gli agenti dopo aver facilitato i soccorsi del ferito e aver constatato che l'automobilista, un agente di commercio residente in provincia di Napoli, era rimasto illeso, si stanno occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Pesanti i rallentamenti lungo la statale 115. Denys Rusin viaggiava assieme ad altri connazionali su due moto. Da Gela erano diretti ad Agrigento.