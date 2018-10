"Brogli per il porticciolo turistico", terzo cambio di giudice

Sarà il giudice Gianfranca Claudia Infantino a celebrare l’udienza preliminare a carico del dirigente del dipartimento Urbanistica del Comune di Licata, Vincenzo Ortega, 57 anni e dell’imprenditore di Caltanissetta Luigi Francesco Geraci, 74 anni, accusati di avere commesso abusi nella realizzazione del porticciolo turistico.

Scoperta maxi evasione Imu

Si sblocca così, dopo alcuni mesi di impasse, il procedimento che era stato assegnato in un primo momento al giudice Alfonso Malato e poi, dopo il suo trasferimento a un’altra sezione, alla collega Luisa Turco che aveva trattato il procedimento in qualità di gip e, quindi, era incompatibile. Si torna in aula il 21 dicembre.