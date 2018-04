Brucia una catasta di legna all'interno di un magazzino, avviate indagini

E' stato necessario un doppio intervento dei vigili del fuoco per riuscire a domare e spegnere l'incendio che è divampato, stanotte, in un magazzino di via Cesare Battisti. All'interno dell'immobile era custodita una catasta di legno.

Non è chiaro cosa sia accaduto, cosa abbia determinato l'innescarsi della scintilla iniziale. A lanciare l'allarme - era l'una circa - sono stati i residenti della zona che hanno notato il fumo fuoriuscire dal magazzino.