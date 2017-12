Furgone distrutto da un misterioso incendio, avviate le indagini

Un furgone è stato distrutto da un incendio non chiaro sul quale hanno avviato le indagini i carabinieri. Il mezzo era posteggiato in via Salato, nelle vicinanze dello stadio "Liotta", quando pochi minuti prima della mezzanotte è andato a fuoco. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri.

I pompieri sono rimasti al lavoro per un'ora e dopo che hanno avuto la meglio sull'incendio, assieme ai militari dell'Arma, è stato effettuato il sopralluogo mirato per cercare d'appurare immediatamente la matrice del rogo.

Le cause della fiammata iniziale non sono chiare. Spetterà all'attività investigativa dei militari dell'Arma stabilire cosa sia effettivamente accaduto e cosa ha innescato la scintilla iniziale.