Nuova notte di fuoco: danneggiate le auto di un disoccupato e di un ambulante

"Falò" di auto, stanotte, in via Torquato Tasso a Licata. A bruciare, a quanto pare per prima, è stata una Fiat Stilo di proprietà di un disoccupato ventottenne. Le fiamme si sono immediatamente propagate alla vettura: una Fiat Punto, di proprietà di un venditore ambulante, che era posteggiata a pochi passi.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e, idranti alla mano, hanno cercato - era l'una e trenta circa - di salvare il salvabile. In via Torquato anche i carabinieri della compagnia cittadina. Militari dell'Arma che hanno subito avviato le indagini. Le cause di questo ennesimo rogo non sono affatto chiare. Pompieri e carabinieri non sono, di fatto, riusciti a stabilire - non in prima battuta - cosa abbia innescato la scintilla iniziale che, a quanto pare, sarebbe divampata dal vano motore della Fiat Stilo.

Servirà del tempo per sviluppare l'attività investigativa e fare chiarezza, stabilendo dunque la matrice dell'incendio. Le due autovetture sono rimaste pesantemente danneggiate.