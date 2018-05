Divampa un incendio in un negozio automatico, inceneriti due distributori

Divampa un incendio all’interno del locale che ospita i distributori automatici di bevande, snack e prodotti alimentari e due delle “macchinette” – ossia gli impianti che somministrano i prodotti agli acquirenti - presenti vengono completamente distrutte. E’ accaduto, nella notte fra lunedì e ieri, in corso Roma a Licata.

Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia cittadina. Militari dell’Arma che hanno subito avviato le indagini. Non è chiaro – non risultava esserlo ieri – cosa sia successo: cosa abbia innescato la scintilla iniziale e dunque l’incendio. Il danno provocato, ieri, risultava essere di almeno duemila euro, forse anche qualcosa in più.

I carabinieri della compagnia di Licata, che si stanno occupando dell’attività investigativa, - secondo quanto è stato reso noto dal comando provinciale di Agrigento – non escludono alcuna ipotesi: né quella di un incendio accidentale, dovuto ad un cortocircuito, né tanto meno quella di un rogo appiccato appositamente e dunque doloso. Spetterà alle indagini, e al loro progredire, riuscire a mettere dei punti fermi e dunque a fare chiarezza.

All’interno del locale di corso Roma dove erano situati anche altri distributori automatici, che per fortuna non sono stati attinti dalle fiamme, i militari dell’Arma non hanno trovato tracce di liquido infiammabile, taniche o bottiglie sospette, né tanto meno degli inneschi. Elementi indispensabili, naturalmente, per poter parlare già in questa prima fase, di un incendio dalla matrice dolosa. Per i carabinieri della compagnia di Licata l’origine dell’incendio era ancora tutto da accertare.