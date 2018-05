Brucia un autocarro, artigiano 50enne nel "mirino"? Cresce l'allarme

Ennesima notte di fuoco, a Licata. A bruciare, questa volta, è stato un autocarro Mercedes di proprietà di un artigiano cinquantenne. Il mezzo è andato completamente distrutto e le fiamme hanno annerito anche una parte del prospetto dell'adiacente scuola elementare "Profumo". E' accaduto tutto stanotte. Erano le 3 circa quando è stato, telefonicamente, richiesto l'intervento dei pompieri del distaccamento cittadino. I vigili del fuoco si sono subito precipitati in via Pompei, la strada che conduce alla chiesa della Madonna di Pompei, nella parte alta della città.

Per circa un'ora, i pompieri - idranti alla mano - hanno cercato di salvare il salvabile. Alla fine però c'è stato poco da fare per l'autocarro di proprietà dell'artigiano cinquantenne che è, appunto, andato completamente distrutto. In via Pompei anche i carabinieri che hanno subito avviato le indagini.

Le cause del rogo, come sempre accade ormai, non sono chiare. Né i vigili del fuoco, né tanto meno i carabinieri si sono pronunciati su quale potrebbe essere stata la causa che ha innescato la scintilla iniziale. I militari dell'Arma parlano di "cause in corso d'accertamento".

Da mesi ormai, a Licata, è un continuo, sistematico, falò di mezzi. Episodi che si susseguono con una ciclicità allarmante. C'è forse - visto il ripetersi dei roghi - un piromane in giro a Licata? Qualcuno che colpisce indistintamente, senza alcun programma, auto e mezzi di commercianti, casalinghe, pensionati, disoccupati, operai? O fra alcuni degli episodi incendiari è possibile ipotizzare delle correlazioni? Fitto, anzi categorico, il riserbo investigativo dei carabinieri. Di fatto, però, a Licata - fra i residenti - è ormai cresciuta la preoccupazione che s'è tramutata in allarme.