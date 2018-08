Nuovo incendio di auto, torna a crescere l'allarme a Licata

Non passa giorno - o meglio notte - senza che non si registri un incendio. Brucia di tutto a Licata. Ma soprattutto le fiamme avvolgono sistematicamente macchine e camion.

E' accaduto anche la scorsa notte, in via Gela. A bruciare è stata una Kia Rio di proprietà di un operaio di 55 anni, originario di Licata, ma residente in provincia di Como. I pompieri sono intervenuti alle 3,50 circa e sono rimasti al lavoro, cercando di salvare il salvabile, fino alle 4,30. In via Gela anche i carabinieri della locale compagnia che hanno già avviato le indagini.

L'autovettura è stata danneggiata. In maniera pesante, ma danneggiata. Pare che accanto all'autovettura non siano state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. Per i carabinieri, il rogo ha delle cause ancora in corso d'accertamento.