Divampa un nuovo incendio, devastate dal fuoco due auto

Divampa l'incendio in una Fiat Panda, di proprietà di un pensionato settantenne, e le fiamme si propagano anche alla Hyndai Atos di proprietà di una casalinga di 58 anni. E' accaduto in via Sante Buoni, una traversa del più noto corso Serrovira, a Licata. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

Sul posto è intervenuta la Guardia di finanza di Licata che si sta, adesso, occupando delle indagini. Notiziati anche i carabinieri. Le cause dell'incendio non sono chiare. Nessuna ipotesi è stata, almeno per il momento, esclusa. Spetterà all'attività investigativa fare chiarezza.

Sistematicamente, a Licata, si registrano incendi di mezzi. E tutti risultano essere dalle cause incerte, ossia non facilmente, non immediatamente, inquadrabili.