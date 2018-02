Brucia l'auto di un pensionato di 88 anni, la polizia avvia le indagini

Le cause dell’incendio non sono chiare. Spetterà ai poliziotti del commissariato di Licata stabilire cosa abbia innescato la scintilla iniziale. Scintilla che ha fatto divampare l’incendio che ha devastato la Lancia Dedra di proprietà di un pensionato di 88 anni. E’ accaduto alle 22 circa di mercoledì.

Proprio a quell’ora, l’allarme – per un incendio auto – è risuonato alla centrale operativa dei vigili del fuoco. In via Fontanelle, in una manciata di minuti, si sono precipitati i pompieri del distaccamento cittadino. Vigili del fuoco che, idranti alla mano, sono rimasti al lavoro, tentando di salvare il salvabile, per circa un’ora. In via Fontanelle, anche i poliziotti del commissariato di Licata. Quando i pompieri sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme, assieme ai poliziotti sono stati effettuati tutti i rilievi necessari. Accanto alla Lancia Dedra non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. Le cause sono ancora in corso d’accertamento.