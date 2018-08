Divampa l'incendio in una vecchia auto, è stato cortocircuito?

Divampa l’incendio in un’autovettura – una Fiat Uno – di proprietà di un quarantenne operaio. E’ accaduto, nella notte fra mercoledì e ieri, in via Messico a Licata. A spegnere le fiamme, che hanno danneggiato il vano motore, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

In via Messico, anche i carabinieri della locale compagnia. I pompieri e i militari dell’Arma, non appena sono state domate le fiamme, hanno avviato le verifiche per stabilire cosa le avesse innescate. Pochi, in questo caso, i dubbi.

Secondo i carabinieri della compagnia di Licata, l’incendio – che comunque non ha distrutto l’utilitaria di proprietà dell’operaio – sarebbe divampato a causa di un cortocircuito. Nulla a che vedere, insomma, rispetto agli ultimissimi episodi di roghi che si sono registrati in città.