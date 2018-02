Brucia l'auto di un operaio edile 40enne, avviate le indagini

Brucia l'autovettura - una Fiat Croma - di proprietà di un operaio edile di 40 anni. E' accaduto, la scorsa notte, in via Pietro Nenni a Licata. Scattato l'allarme, che pare sia stato lanciato da alcuni residenti della zona, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri della compagnia.

I pompieri, idranti alla mano, sono riusciti ben presto a circoscrivere prima e a spegnere dopo il rogo. Assieme ai militari dell'Arma è stato, poi, effettuato il sopralluogo di rito per cercare di stabilire la natura della scintilla iniziale. Accanto alla Fiat Croma non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche sospette. Non c'è pertanto, non al momento, certezza sulla natura del rogo. Le cause, infatti, formalmente, vengono considerate ancora in corso d'accertamento. Spetterà all'attività investigativa dei militari dell'Arma fare chiarezza su quello che, a Licata, è l'ennesimo incendio.