Nuovo incendio di auto, devastata dalle fiamme l'utilitaria di una 37enne

Ancora fuoco. Non passa settimana ormai senza che, a Licata, non si registrino uno o più misteriosi incendi di autovetture. Misteriosi perché l'origine del rogo non risulta essere subito facilmente inquadrabile da pompieri e carabinieri.

La scorsa notte, in via Monfalcone, una delle strade che collegano il rettifilo Garibaldi alla via Generale La Marmora, è andata a fuoco la Renault Clio di una casalinga trentasettenne. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino. In via Monfalcone anche i carabinieri. Militari dell'Arma che hanno avviato le indagini.

Non è appunto chiaro cosa abbia determinato l'innescarsi della scintilla iniziale. I carabinieri, stamani, parlavano di "cause ancora in corso d'accertamento". Spetterà, dunque, al progredire dell'attività investigativa fare chiarezza.