Brucia l'auto di un 40enne, è il secondo rogo nella stessa via in 6 giorni

Secondo incendio di auto, in nemmeno sei giorni, in via Canova. A bruciare, stanotte, è stata una Renult Megane di proprietà di un bracciante agricolo quarantenne. L'Sos è stato raccolto dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino poco dopo mezzanotte. I pompieri sono rimasti al lavoro, per circoscrivere prima e spegnere dopo le fiamme, fino all'una. In via Canova, anche i carabinieri che hanno già avviato le indagini. Nessuna causa viene, al momento, esclusa.

C'è, però, un fatto che sembra essere inquietante. Nei giorni scorsi, sempre in via Canova era andata a fuoco una Fiat Punto di proprietà di una trentanovenne operaia. Anche allora intervennero i vigili del fuoco e i carabinieri. I militari dell'Arma ipotizzarono che la matrice del rogo potrebbe essere stata accidentale: forse un corto circuito. A distanza di neanche una settimana, la stessa strada, una traversa della via Palma, è stata "teatro" di un altro incendio auto. Spetterà naturalmente all'attività investigativa dei carabinieri stabilire cosa abbia innescato, in quest'ultimo caso come nel precedente, la scintilla iniziale dei roghi. E soprattutto spetterà ai militari capire se fra i due episodi vi sono eventuali concatenazioni o se invece, semplicemente e banalmente, si sono registrati, a distanza di pochi giorni, nella stessa location.