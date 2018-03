Le fiamme danneggiano due auto, è stata una notte di fuoco

Notte di fuoco a Licata. Il primo, in ordine di tempo, rogo che si è sviluppato è stato in via Canova. A bruciare: una Fiat Punto di proprietà di una trentanovenne operaia. Era mezzanotte circa quando l’allarme risuonava alla centrale operativa dei vigili del fuoco. Accorrevano i pompieri del distaccamento cittadino. Sul posto, appunto, anche i carabinieri. Avuta la meglio sulle fiamme, è scattato il sopralluogo fatto di verifiche e perlustrazioni. In questo caso, stando a quanto è stato reso noto dai carabinieri, la matrice del rogo potrebbe essere stata accidentale: forse un cortocircuito.

Poco più di un’ora dopo, sempre a Licata, in via Monfalcone, un altro incendio. In fiamme, questa volta, una Alfa Romeno 156 di proprietà di una casalinga di 44 anni. Stessa procedura: pompieri, con idranti alla mano, per circoscrivere ed avere la meglio sull’incendio e carabinieri che – una volta spento il rogo – hanno effettuato, assieme ai vigili del fuoco, il sopralluogo di rito. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. Elementi indispensabili per parlare fin da subito di una matrice dolosa. Le cause dell’incendio dunque sono state considerate, dai vigili del fuoco e dai militari dell’Arma di Licata, come ancora da accertare. Nessuna ipotesi è stata, di fatto, esclusa. Spetterà però all’inchiesta fare chiarezza stabilendo cosa sia effettivamente accaduto.