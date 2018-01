Brucia la Mercedes di un autotrasportatore, avviate le indagini

Le cause non sono chiare. Spetterà all'attività investigativa appena avviata dai carabinieri stabilire cosa abbia innescato l'incendio che, stanotte, ha devastato la Mercedes di proprietà di un autotrasportatore quarantenne di Licata.

La vettura era posteggiata in via Paganini quando, all'improvviso, - era mezzanotte e mezza circa - sono divampate le fiamme. I vigili del fuoco del distaccamento cittadino si sono subito precipitati e fino all'1,50 sono rimasti al lavoro. La vettura è rimasta pensantemente, se non irrimediabilmente, danneggiata.

I carabinieri di Licata, anche loro in via Paganini, hanno avviato le indagini. Accanto all'autovettura non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche sospette. Le cause del rogo vengono, pertanto, ritenute come "ancora da accertare". Nessuna ipotesi, al momento, viene esclusa.