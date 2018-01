Divampa l'incendio in casa, cade e perde i sensi: salvata 84enne

Divampa un principio di incendio, forse nel tentativo di spegnere o di scappare, una ottantaquattrenne è caduta - all'interno della sua abitazione, appunto - ed ha perso i sensi. Scattato l'allarme, visto che il fumo aveva ormai invaso l'intero appartamento, in una delle traverse di corso Serrovira si sono precipitati i carabinieri.

Militari dell'Arma del nucleo radiomobile che, senza esitare, hanno sfondato la porta di ingresso dell'abitazione ormai invasa dal fumo ed hanno trovato la pensionata per terra, svenuta. L'anziana donna è stata sollevata e portata all'esterno dove poco dopo è giunta un'autoambulanza del 118 che l'ha trasferita al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d’Altopasso". I medici l'hanno ricoverata per un principio di intossicazione da fumo. Non dovrebbe essere comunque in pericolo di vita.