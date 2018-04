Notte di fuoco a Licata: incendiati il portone di un palazzo e l'auto di una casalinga

Incendiato il portone di una palazzina in via Amendola e appiccate le fiamme a un'autovettura, di proprietà di una casalinga di 56 anni, in via Palma. Notte di fuoco, quella appena trascorsa, a Licata. Ad accorre, da un capo all'altro della città, sono stati i pompieri del distaccamento cittadino e i carabinieri della locale compagnia.

In via Amendola è stato appiccato - impossibile avere dubbi visto che si tratta di un portone - un incendio all' ingresso di una palazzina dove - secondo la ricostruzione ufficiale dei carabinieri - ci sono tre appartamenti. Un'abitazione è disabitata, mentre nelle altre due risiedono un fabbro di 36 anni e una donna, insieme al figlio: un quarantenne che è collaboratore del deputato dell'Ars Carmelo Pullara. I carabinieri hanno avviato, già nottetempo, le indagini su quello che è stato un episodio intimidatorio. Al momento, stando all'attività investigativa dei militari dell'Arma, l'inchiesta viene portata avanti su un fronte di 360 gradi. I carabinieri, insomma, non hanno ancora definito chi potrebbe essere il destinatario dell'inquietante intimidazione.

Fiamme - sempre durante la notte appena trascorsa - anche in via Palma. A bruciare, in questo caso, è stata una Kia Sorento intestata ad una casalinga di 56 anni. Sono, naturalmente, intervenuti i vigili del fuoco e pure i carabinieri. L'ipotesi investigativa privilegiata è quella di un incendio doloso: sarebbero state trovati - stando alle ricostruzioni ufficiali dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento - degli elementi che farebbero, appunto, ipotizzare il dolo. I carabinieri, anche in questo caso, sono già al lavoro per cercare di fare chiarezza e stabilire cosa - ed eventualmente chi - abbia provocato il rogo.