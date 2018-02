Piromani di nuovo in azione, notte di fuoco per incenerire i cassonetti

Notte di fuoco fra piazza Stazione e le vie Salso, Monfalcone e Silvio Pellico. Dopo un periodo di relativa calma apparente, i piromani sono tornati in azione. Ed è stata devastazione di cassonetti. Il primo rogo è stato appiccato alle 21 di ieri. L'ultimo, invece, alle tre. Ad accorrere da un capo all'altro della città, per evitare di fatto che le fiamme si estendessero, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Diversi i cassonetti per la raccolta dei rifiuti che sono stati distrutti da incendi appiccati con dolo.

Polizia e carabinieri hanno avviato le indagini, nel tentativo di identificare i piromani. Non è chiaro se ad agire sia sempre lo stesso incendiario o, magari, più persone.