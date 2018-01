Abusivismo edilizio, dopo lo stop festivo le ruspe tornano in azione

Riprendono oggi da via Soldato Termini, quartiere della Playa, a Licata, le demolizioni degli immobili abusivi già acquisiti al patrimonio del Comune. Le ruspe, in queste settimane appena trascorse, si erano fermate visto la concomitanza con le festività natalizie, ma da oggi si riprende per radere al suolo un immobile dal quale erano stati ricavati dei mini appartamenti. E una volta completata questa demolizione si passerà ad altre villette, entro la fascia dei 150 metri dal costa, sempre nella stessa zona.