Giro di Sicilia, istituito il tavolo organizzativo al Comune

E' stato attivato nella giornata di ieri, sotto la presidenza del vicesindaco Antonio Montana e il coordinamento dell'assessore allo Sport Andrea Burgio, il tavolo tecnico per l'organizzazione e gli adempimenti da porre in essere in vista dell'arrivo della prima tappa del "Giro di Sicilia", la Siracusa – Licata di 194 chilometri.

All'incontro hanno partecipato i responsabili dei vari servizi comunali che saranno direttamente interessati dall'importante evento che, se da un lato richiesto un grosso sforzo organizzativo e preparatorio, dall'altro costituisce per la città una importante vetrina promozionale. All'evento prenderanno parte 24 squadre professionistiche con alcuni campioni del ciclismo conosciuti a livello mondiale.