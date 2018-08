Ennesimo botta e risposta fra Galanti e Girgenti Acque, la società: "Ecco tutti i chiarimenti"

Lo scontro fra il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, e Girgenti Acque si arricchisce di una nuova puntata. La società che gestisce il servizio idrico replica con una lunghissima lettera, articolata in quattro punti, alle osservazioni e critiche dell'amministrazione.

"Il Gestore - si legge nella lettera aperta - ha inviato svariate note di riscontro sulla problematica, evidenziando come la soluzione del problema passi attraverso una maggiore fornitura di acqua da parte del gestore di sovrambito Siciliacque”.

Sul tema del quartiere Fondachello Playa, aggiunge: "Abbiamo più volte sollecitato un incontro tra i tecnici del Comune, i tecnici della Protezione civile redattori di un progetto per la soluzione del problema di allagamento della città di Licata e i nostri tecnici per affrontare il problema in maniera sinergica. Rimaniamo, ancora, a disposizione per eventuali ulteriori attività di supporto per la soluzione di una problematica che comunque non investe la responsabilità del Gestore del servizio idrico integrato".

Girgenti Acque affronta anche il tema della fogna: "Esistono in città delle carenze a livello di rete fognaria, mancante o bisognevole di manutenzione straordinaria? L’abitato di Licata, attraverso varie manutenzioni straordinarie che sono state eseguite nei collettori esistenti e nei sollevamenti fognari, risulta allo stato attuale adeguatamente servito dal sistema fognario".