Il sindaco Giuseppe Galanti ha nominato due nuovi collaboratori politici. Si tratta, rispettivamente di Giuseppe Domenico Lombardi e di Gianluca Lo Bracco.

Il primo collaborerà per la formulazione di proposte, istanze e pareri su argomenti di rilevanza nell'ambito dell'azione politica inerente i servizi e le competenze del dipartimento Affari generali. Il secondo, invece, nel ramo delle Attività produttive. Entrambi collaboreranno per puro atto di liberalità e senza compensi, neanche a titolo di rimborso spese, in quanto trattasi di un'attività svolta spontaneamente.

I due provvedimenti avranno saranno validi sino al 31 dicembre 2019. Per avvenuta scadenza (31 gennaio 2019), dei precedenti collaboratori politici nominati dal sindaco, in atto soltanto Giuseppe Domenico Lombardi e Gianluca Lo Bracco, rivestono tale incarico.

