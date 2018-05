Ladri in azione in una scuola, portati via sei pc portatili

Forzano una finestra, si intrufolano e portano via quanto di valore riescono a trovare all’interno della scuola: dell’istituto comprensivo “Antonino Bonsignore”. La banda di balordi – difficile ipotizzare che a muoversi sia stato un ladro solitario – ha arraffato ben sei pc portatili. Importante, dunque, il danno provocato all’istituto scolastico. Fatta la scoperta, dalla scuola è stato lanciato l’allarme alle forze dell’ordine e in via Garigliano, una perpendicolare della più nota via Palma, si sono portati i carabinieri. I militari dell’Arma hanno constato l’effrazione alla finestra e raccolto la denuncia, contro ignoti, per furto con scasso.

Sono state avviate, dunque, le indagini e il primo passo è stato quello d’accertare se nella scuola – così come nelle immediate adiacenze – fossero o meno presenti delle telecamere di video sorveglianza. Gli eventuali filmati potrebbero infatti tornare utili per indirizzare, e fin da subito, l’attività investigativa. Non ci sono certezze, né conferme istituzionali, ma non è escluso che in questo caso il furto sia stato programmato. I ladri hanno portato, infatti, via soltanto i sei personal computer portatili. A fine dello scorso marzo, invece, i ladri e vandali presero di mira la scuola dell’infanzia “Giuseppe Angelo Peritore” sempre di Licata.