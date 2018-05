"Hanno rubato maglie e pantaloni", denunciate quattro ragazzine

Hanno 14 e 15 anni le quattro adolescenti, tre di Licata e una di Palma di Montechiaro, che sono state denunciate, dai carabinieri, alla Procura presso il tribunale per i minorenni, per furto aggravato. Le ragazze, nel pomeriggio di sabato, avrebbero rubato magliette e pantaloni in uno dei negozi del centro commerciale.

“Armate” di pinza e forbice avrebbero, a quanto pare, tirato via l’antitaccheggio e avrebbero nascosto in borsa la refurtiva. Non gli è però andata bene perché qualcuno, degli impiegati, ha notato il loro strano modo di fare ed ha chiesto l’intervento dei militari dell’Arma. Le adolescenti sono state bloccate e la merce è stata anche recuperata. Magliette e pantaloni ormai inutilizzabili però visto che nell’asportare l’antitaccheggio sarebbero stati rovinati. Le ragazze sono state denunciate per furto aggravato.