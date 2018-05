"Crea un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica": arrestato

Avrebbe realizzato un allaccio abusivo per collegare la sua abitazione con la rete di illuminazione pubblica. Se ne sono però accorti, durante un controllo, i carabinieri che hanno arrestato, in flagranza di reato, un trentaduenne disoccupato T. D.. Il giovane è stato ritenuto responsabile dell’ipotesi di reato di furto aggravato di energia elettrica.

Non è la prima volta, né probabilmente sarà l’ultima, che accade in tutto il territorio provinciale. Sistematicamente, ad ogni controllo, i militari dell’Arma – che sempre richiedono, già in casi sospetti, l’intervento dei tecnici dell’Enel – arrestano o denunciano donne e uomini che si rendono responsabili di quello che è ormai uno dei reati più diffusi: il furto di corrente elettrica. Monitoraggi e verifiche andranno, naturalmente, avanti in tutti i Comuni dell’Agrigentino.